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عبير نعمة تعلن طلاقها رسميا على المسرح.. توقفت عن الغناء وبكت بشدة: انا مطلقة
عبير نعمة تعلن طلاقها رسميا على المسرح.. توقفت عن الغناء وبكت بشدة: انا مطلقة
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عبير نعمة تعلن طلاقها رسميا على المسرح.. توقفت عن الغناء وبكت بشدة: انا مطلقة

فن

2023-12-23 | 04:14
عبير نعمة تعلن طلاقها رسميا على المسرح.. توقفت عن الغناء وبكت بشدة: انا مطلقة
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Aljadeed
عبير نعمة تعلن طلاقها رسميا على المسرح.. توقفت عن الغناء وبكت بشدة: انا مطلقة

فاجأت الفنانة اللبنانية عبير نعمة جمهورها ومحبيها بإعلانها طلاقها رسميا من زوجها الموسيقي جوليو عيد وذلك اثناء تواجدها على المسرح خلال احيائها حفلا في بيروت.

وفي التفاصيل، تأثرت عبير بشدة خلال تادية أغنيتها "بعدني بحبك" ولم تتمكن من تمالك دموعها اذ بكت بشدة وهي تغني المقطع الذي تقول فيه: "بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك بيقتلني".

بكاء عبير اثر بالجمهور بشكل كبير، الذي راح يحاول تهدئتها ودعمها من خلال التصفيق لها ومتابعة الأغنية بدلا منها لتشجعيها على استكمال الغناء، لتنظر للجمهور وتقول لهم "لقد تطلقت".

من جهة أخرى، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع الخبر، معبرين عن صدمتهم من الخبر ومعلنين تضامنهم مع عبير اذ جاء في بعض التعليقات: " لكأنّه موسم الطلاق لدى النجوم والفنانين.  عبير نعمة تنضمّ إلى سلسلة الطلاقات التي حدثت ٌهذه السنة بشكلٍ صادمٍ ومفاجئ. أهدأ الفنانين وأرقاهم في الوسط الفنيّ كانوا أكثر الذين فاجأووا الجميع بطلاقهم!" و " كيف في انسان طبيعي يزعل عبير؟"

 

 

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