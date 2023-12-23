احدث ظهور لـ ابن وليد توفيق و جورجينا رزق يلفت الانظار

وارفق وليد الصور بتعليق معبر جاء فيه: " يسعد صباحكن احبائي.. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ".
وفور نشر الصورة، انهالت تعليقات المتابعين، مشيرين الى ان وليد جونيور بات شبه والده الى حد كبير.
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A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أن الدور الذي ستقدّمه في المسلسل الجديد "النسيان" سيكون مختلفاً تماماً عن الأعمال التي قدّمتها منذ بداية مشوارها الفني.
احتفل الفنان المصري محمد ثروت بعقد قران ابنته داليا بإمارة أبو ظبي، على رجل أعمال مصري.
شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رومانسية جمعته مع زوجته كوليت الحلاني وثق من خلالها استمتاعهما بأجواء عيد الميلاد المجيد.