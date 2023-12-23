احدث ظهور لـ ابن وليد توفيق و جورجينا رزق يلفت الانظار

أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أن الدور الذي ستقدّمه في المسلسل الجديد "النسيان" سيكون مختلفاً تماماً عن الأعمال التي قدّمتها منذ بداية مشوارها الفني.