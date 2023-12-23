سيرين عبد النور توجه رسالة مؤثرة لـ نادين الراسي.. اليكم ما قالته

وفي التفاصيل، أعربت سيرين خلال حديث لـ "فوشيا"، عن سعادتها بمشاركة مواطنتها نادين الراسي في مسلسل "عرابة بيروت"، وقالت: نادين حبيبة قلبي، وهي مميزة بوجودها، والشاشة تروق لها، ونحن جميعا نحبها.

وتمنت سيرين التوفيق للنجوم جميعهم في عام 2024، قائلة: "الله يعطي كل إنسان بحسب نواياه، ويكافئ كل إنسان مجتهد بالنجاح، مؤكدة معرفتها معنى التعب".

وعن اعتبارها أيقونة للموضة ومحاولة البعض التشبُّه بها، وجهّت سيرين الشكر للجمهور على محبتهم، قائلة: أفرح بأن أكون مؤثرة بطريقة حلوة وهذه مسؤولية كبيرة وضعت على عاتقي وافتخر بها.