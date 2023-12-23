وفاة والد اروى وأول تعليق لها محزن : فقيدنا الغالي

وفي التفاصيل، كتبت أروى في منشور على حسابها عبر انستغرام: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضافت أروى: "بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".
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A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline)
A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline)
يحل مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي ضيفان على برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامي على ياسين في حلقة خاصة بعيد الميلاد.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمع الفنان المصري أحمد سعد بالنجم العالمي جوني ديب، وشارك جمهوره ومتابعيه صورة لهما على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.