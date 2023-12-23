وفاة والد اروى وأول تعليق لها محزن : فقيدنا الغالي

وفي التفاصيل، كتبت أروى في منشور على حسابها عبر انستغرام: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت أروى: "بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".