ياسمين صبري تتحدث عن ارتدئها فساتين بملايين الدولارات

وفي التفاصيل، قالت ياسمين إن "أبو نسب" لا يقل أهمية عن فيلم "البعبع" الذي شاركت فيه إلى جانب النجم أمير كرارة، متمنية أن يحقق النجاح المتوقع.

وفيما يتعلق بالأزياء والإكسسوارات التي تتبع علامتها التجارية، أكدت ياسمين صبري أنها تُصنع من مواد خام ذات جودة عالية، في مصانع "إيرميس" بإيطاليا، وبالتالي فإن ثمنها سيكون متوافقاً مع ذلك.

ونفت أن تكون قد ارتدت فساتين يبلغ سعرها ملايين الدولارات، في الوقت الذي أكّدت فيه أن طبيعة عملها تتطلب منها أن ترتدي أحدث صيحات الموضة.

وبشأن تصريحها في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، أن "أفلام المهرجانات مُملة" والذي أثار الجدل، قالت ياسمين: أنا قلت رأيي.. أوضح ليه هو أنا متهمة".