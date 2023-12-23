أحمد سعد مع جوني ديب: نورت بيت أخوك.. صورة لهما تتصدر

وفي علق أحمد سعد على الصورة مازحا: "نورت بيت أخوك يا حبيبى".
يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
يحل مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي ضيفان على برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامي على ياسين في حلقة خاصة بعيد الميلاد.
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري في مقابلة خاصة مع "فوشيا" ، على هامش العرض الخاص لفيلم "أبو نسب" الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب النجم محمد إمام.