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عائلة وسام بريدي تفاجئه على الهواء وشقيقة ريم السعيدي تبكيها بتأثر.. حوار دون قيود في كتاب الشهرة
عائلة وسام بريدي تفاجئه على الهواء وشقيقة ريم السعيدي تبكيها بتأثر.. حوار دون قيود في كتاب الشهرة
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عائلة وسام بريدي تفاجئه على الهواء وشقيقة ريم السعيدي تبكيها بتأثر.. حوار دون قيود في كتاب الشهرة

فن

2023-12-23 | 16:34
عائلة وسام بريدي تفاجئه على الهواء وشقيقة ريم السعيدي تبكيها بتأثر.. حوار دون قيود في كتاب الشهرة
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Aljadeed
عائلة وسام بريدي تفاجئه على الهواء وشقيقة ريم السعيدي تبكيها بتأثر.. حوار دون قيود في كتاب الشهرة

حلّ الثنائي الاعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي ضيفان على برنامج كتاب الشهرة في حوار عائلي طغت على أجواء الميلاد.

تحدث وسام في بداية الحلقة عن طفولته التي كانت جيدة بسبب علاقته القوية بعائلته، لنتطرق أيضا في هذه المرحلة إلى وفاة شقيقه الممثل الراحل عصام بريدي الذي توفي إثر حادث سير في لبنان، والذي لا يزال وسام يحتفظ بخاتمه حتى اليوم ولا يتخلّى عنه أبدا.
وقفنا مع وسام على أبرز محطاته الإعلامية التي تتمثل بأضخم البرامج المحلية والعربية، إلى جانب تجاربه المتواضعة في التمثيل والتي شجعه عليها شقيقه الراحل عصام في ذلك الوقت. تحدث وسام عن رأيه بـ راغب علامة، نادين نسيب نجيم، أحلام، بلقيس، وغيرهم.. كما اختار اليسا ونجوى كرم لتنضمان إلى عشاء الميلاد في منزلهما. كشف عصام عن تعرضه لعدة مضايقات في طفولته، إلا أنه تمكن من مواجهتها!
لتنضم بعد ذلك إلى الاستديو زوجته ريم السعيدي ليتحدثان بجرأة عن علاقتهما، وكيف تعرفا على بعضهما البعض خصوصا وانهما من ديانتين وثقافتين مختلفتين. تحدّى الثنائي بعضهما بلعبة الاسئلة المشتركة على طريقتهما العفوية والمرحة، لنتحدث أيضا عن علاقتهما بابنتيهما بيلا ماريا وآيا صوفيا. وفي الحلقة ردّ وسام على كارلا حداد وحقيقة مهاجمتها له، وكذلك تحدث عن حقيقة رفع الفنانة هيفاء وهبي دعوى قضائية ضده بسبب برنامج "إنت أونلاين"، لترد أيضا ريم على مهاجمة التونسيين لها بسبب اتهامها بالدفاع عن الفنان سعد لمجرد. في نهاية الحلقة بكت ريم بسبب سؤال شقيقتها سرور السعيدي المؤثر عن والدها الراحل خصوصا وأن هناك خلافات كانت قد وقعت بين والدها ووالدتها، ليتفاجأ وسام أيضا بأسئلة من والده ووالدته وشقيقته على الهواء.
 
 تابعوا الحلقة للمزيد

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