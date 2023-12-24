مروان خوري يشارك هاني شاكر الغناء خلال حفله في لبنان

وقدم هاني شاكر في الحفل باقة من اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير فراح يردد كلمات الأغاني التي حفظها عن ظهر قلب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هاني شاكر ورددوا معه الأغنيات، بينما كان الأخير سعيدا بهذا الحشد الكبير وردة فعل الجمهور المميزة وتفاعلهم الكبير مع اغنياته، معبرا عن حبه الكبير للجمهور اللبناني.اللافت في الحفل كان وجود الفنان اللبناني مروان خوري، الذي فاجأ هاني شاكر بالصعود الى المسرح ومشارته الغناء بأغنية "اصاحب مين"، فانتشر مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة المؤثرة التي اثنى المتابعون على جمال أصوات الفنانين والرقي الكبير في طريقة غنائهما، اذ انهالت التعليقات من قبل المتابعين، فقال احدهم: "اجمل اصوات الوطن العربي وصوت الفنان هاني لن يتكرر في هذا الزمن"، ليضيف آخر: "عمالقة الفن بس صراحه هاني شاكر بيضل اسطورة الغناء العربي".هذا وعلق احد المتابعين قائلا: "بس تشوف العالم ب هيك حفلة بتقول انو الفن بعدو ب الف خير و لا يصح الا الصحيح"، وأضاف آخر: "عظماء الغناء العربي".