مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية بخبر طلاق الممثل السوري تيم حسن من زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد نشره من احدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر انستغرام.
في هذا السياق، نفى مصدر مقرب من الطرفين، بحسب موقع "فوشيا"، هذه الاخبار جملة وتفصيلا مشيرا بأن علاقة الثنائي جيدة مرجعا سبب غياب الثنائي عن الظهور الاعلامي معا مؤخرا الى انشغالهما، كل بأعماله.
وقال المصدر ان "تيم حسن ينشغل حاليًّا بتصوير مسلسله الجديد "تاج" في سوريا، في حين تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامة، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل."