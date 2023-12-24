الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما
مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما
A-
A+

مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما

فن

2023-12-24 | 05:38
مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية بخبر طلاق الممثل السوري تيم حسن من زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد نشره من احدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر انستغرام.

في هذا السياق، نفى مصدر مقرب من الطرفين، بحسب موقع "فوشيا"، هذه الاخبار جملة وتفصيلا مشيرا بأن علاقة الثنائي جيدة مرجعا سبب غياب الثنائي عن الظهور الاعلامي معا مؤخرا الى انشغالهما، كل بأعماله.

وقال المصدر ان "تيم حسن ينشغل حاليًّا بتصوير مسلسله الجديد "تاج" في سوريا، في حين تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامة، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل."

اقرأ ايضا في فن

عبير نعمة تتحدث بتأثر عن طليقها: كان حب حياتي
07:43

عبير نعمة تتحدث بتأثر عن طليقها: كان حب حياتي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية عبير نعمة في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاقها خلال حفل اقامته مؤخرا في لبنان، اذ تأثرت على المسرح وبكت بشدة خلال تقديمها اغنيتها "بعدني بحبك"، لتعلن بعدها خبر طلاقها.

07:43

عبير نعمة تتحدث بتأثر عن طليقها: كان حب حياتي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية عبير نعمة في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاقها خلال حفل اقامته مؤخرا في لبنان، اذ تأثرت على المسرح وبكت بشدة خلال تقديمها اغنيتها "بعدني بحبك"، لتعلن بعدها خبر طلاقها.

اصالة تستقبل حفيدتها الاولى من ابنتها شام الذهبي: ابنة روحي ووطني
Play
07:12

اصالة تستقبل حفيدتها الاولى من ابنتها شام الذهبي: ابنة روحي ووطني

استقبلت الفنانة السورية أصالة نصري​ vحفيدتها الأولى "جيهان"، من ابنتها شام الذهبي​ وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

07:12

اصالة تستقبل حفيدتها الاولى من ابنتها شام الذهبي: ابنة روحي ووطني

استقبلت الفنانة السورية أصالة نصري​ vحفيدتها الأولى "جيهان"، من ابنتها شام الذهبي​ وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

فيكتوريا بيكهام تكشف سرا اخفته عن زوجها ديفيد بيكهام: قد يسبب طلاقي
06:21

فيكتوريا بيكهام تكشف سرا اخفته عن زوجها ديفيد بيكهام: قد يسبب طلاقي

تحدثت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام عن سر كانت قد أخفته عن زوجها ديفيد بيكهام، مشيرة الى انه قد يسبب لها الطلاق في حال اكتشفه.

06:21

فيكتوريا بيكهام تكشف سرا اخفته عن زوجها ديفيد بيكهام: قد يسبب طلاقي

تحدثت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام عن سر كانت قد أخفته عن زوجها ديفيد بيكهام، مشيرة الى انه قد يسبب لها الطلاق في حال اكتشفه.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023