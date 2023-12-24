مصدر مقرب من تيم حسن و وفاء الكيلاني يحسم حقيقة طلاقهما

في هذا السياق، نفى مصدر مقرب من الطرفين، بحسب موقع "فوشيا"، هذه الاخبار جملة وتفصيلا مشيرا بأن علاقة الثنائي جيدة مرجعا سبب غياب الثنائي عن الظهور الاعلامي معا مؤخرا الى انشغالهما، كل بأعماله.

وقال المصدر ان "تيم حسن ينشغل حاليًّا بتصوير مسلسله الجديد "تاج" في سوريا، في حين تحضر وفاء لبرنامج حواري تلفزيوني في سرية تامة، قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل."