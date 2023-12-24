اصالة تستقبل حفيدتها الاولى من ابنتها شام الذهبي: ابنة روحي ووطني

واعلنت اصالة فرحتها باستقبال جيهان على حسابها عبر انستغرام، اذ كتبت في صورة نشرتها: "الحمدلله الذي وَهبني حفيدتي الأولى (جيهان أحمد هلال)، ابنة روحي ووطني ودُنياي وفخري شام".

وتوجّهت اصالة إلى جمهورها ومتابعيها بالقول: "أدعوا لها أن يحفظها الله ربّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حبّاً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكلّ أولاد العالمين".

وارفقت اصالة الصورة بتعليق كتبت فيه بتعليق مختصر: "الحمد لله".

من جهتها شاركت شام ايضا جمهورها بفرحتها لخبر ولادتها ابنتها عبر "إنستغرام"، وعلّقت بالقول: "الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رُزِقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال... أدعوا لنا".