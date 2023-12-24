عبير نعمة تتحدث بتأثر عن طليقها: كان حب حياتي

الجديد في الموضوع هو ما كشفته عبير عن علاقتها بطليقها ووالد ابنتها يارا، اذ قالت في تسجيل صوتي نشرته صفحة "أغاني أغاني" على حسابها عبر انستغرام: "اللحظة اللي عشتها على المسرح كانت اقوى مني، وانا صار الي سنتين عم اتخبط بحياتي الخاصة والطلاق مش جديد، الطلاق صار من سنتين، بس كنت عيش هالمشاعر على السكت طول هالوقت".من هنا، تحدثت عبير نعمة عن علاقتها بطليقها جوليو، فقالت: "انا وجوليو في بيناتنا يارا، انا وجوليو جمعنا حب كتير كبير، ويارا هي حياتنا وبتجمعنا ذكريات حلوة واحترام وحياة.. جوليو كان حب حياتي وهو اليوم الصديق والسند.. بس اللي صار انو بكل بساطة وللأسف ما قدرنا نكمل سوا، انما هيدا ما بيعني ابدا انو هو منو من خيرة الاوادم ومن احلى الناس اللي التقيت فيهن بحياتي".من هنا، قالت عبير نعمة: "بطلب لو سمحتوا ما حدا يشوه صورة أي حدا منا بأي ظرف من الظروف، وخاصة باسم المحبة.. شكرا من قلبي لإلكن.. كل الحب".