صدور الحكم في قضية حضانة ابن جورج الراسي .. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" عبر انستغرام خبرا مفاده ان عارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، فازت بكل الدعاوى القضائية المتعلقة بحضانة ابنهما "جو".

وكتبت الصفحة قائلة: "مبروك جويل حاتم فوزك بجميع الدعاوى القضائية ومش بس هيك الف مبروك الك لانو القضاء اللبناني انصفك وأعطاكي حق الأمومة كاملة مع الوصاية الك حصراً على ابنك و ابن المرحوم جورج الراسي والقضاء قال كلمتو ممنوع على اي حدن من بيت الراسي انو يشوف جو جورج الراسي من دون موافقتك انتي و بس!".

الجدير ذكره، انه لم يصر عن عائلة الراسي اي تعليق حول الار حتى كتابة هذا الخبر.