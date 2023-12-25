صدور الحكم في قضية حضانة ابن جورج الراسي .. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" عبر انستغرام خبرا مفاده ان عارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، فازت بكل الدعاوى القضائية المتعلقة بحضانة ابنهما "جو".
وكتبت الصفحة قائلة: "مبروك جويل حاتم فوزك بجميع الدعاوى القضائية ومش بس هيك الف مبروك الك لانو القضاء اللبناني انصفك وأعطاكي حق الأمومة كاملة مع الوصاية الك حصراً على ابنك و ابن المرحوم جورج الراسي والقضاء قال كلمتو ممنوع على اي حدن من بيت الراسي انو يشوف جو جورج الراسي من دون موافقتك انتي و بس!".
الجدير ذكره، انه لم يصر عن عائلة الراسي اي تعليق حول الار حتى كتابة هذا الخبر.
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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
اثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور والمحبين عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل.
لفتت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الانظار بإطلالتها العفوية وغنائها في عيد الميلاد المجيد بفيديو ظهرت فيه مع ولديها هيين وجيوفاني و خطيبها ناريغ ناربيكيان.
نشرت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابها عبر امستغرام، ظهرت فيه هي تغني في سهرة عيد الميلاد بوجود عائلتها.