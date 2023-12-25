اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما

وفي رد غير مباشر، ظهرت سيرين وسابين في صور نشرتها الاخيرة عبر انستغرام بمناسبة عيد الميلاد ظهرت فيها وهي تحتفل مع زوجها وأولادها وأهلها، بوجود شقيقتها سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة وأولادهما.
وتفاعل الجمهور مع الصورة مشيرين الى انه يبدو ان العلاقة بين الشقيقتين عادت الى مجاريها او انه لم يكن هناك خلاف من الاصل.
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A post shared by Sabine Nahas (@sabinenahas)
اثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور والمحبين عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل.
لفتت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الانظار بإطلالتها العفوية وغنائها في عيد الميلاد المجيد بفيديو ظهرت فيه مع ولديها هيين وجيوفاني و خطيبها ناريغ ناربيكيان.
نشرت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابها عبر امستغرام، ظهرت فيه هي تغني في سهرة عيد الميلاد بوجود عائلتها.