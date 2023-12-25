اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما

وفي رد غير مباشر، ظهرت سيرين وسابين في صور نشرتها الاخيرة عبر انستغرام بمناسبة عيد الميلاد ظهرت فيها وهي تحتفل مع زوجها وأولادها وأهلها، بوجود شقيقتها سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة وأولادهما.

وتفاعل الجمهور مع الصورة مشيرين الى انه يبدو ان العلاقة بين الشقيقتين عادت الى مجاريها او انه لم يكن هناك خلاف من الاصل.

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A post shared by Sabine Nahas (@sabinenahas)



