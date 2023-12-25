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اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما
اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما
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اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما

فن

2023-12-25 | 05:01
اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما
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Aljadeed
اول رد من سيرين عبد النور و شقيقتها سابين نحاس على اخبار خلافهما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر خلاف الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها عارضة الازياء السابقة سابين نحاس، ويبدو ان الشقيقتين قررتا الخروج عن صمتهما والرد على تلك الاخبار.

وفي رد غير مباشر، ظهرت سيرين وسابين في صور نشرتها الاخيرة عبر انستغرام بمناسبة عيد الميلاد ظهرت فيها وهي تحتفل مع زوجها وأولادها وأهلها، بوجود شقيقتها سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة وأولادهما.

وتفاعل الجمهور مع الصورة مشيرين الى انه يبدو ان العلاقة بين الشقيقتين عادت الى مجاريها او انه لم يكن هناك خلاف من الاصل.

A post shared by Sabine Nahas (@sabinenahas)

 

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