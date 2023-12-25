اول ظهور لـ ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها أشرف عبد الغفور

وظهرت ريهام في الصور وملامح الحزن العميق واضحة على وجهها وذلك في بعد ان ارسلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفدا من أجل وضع اللافتة مع ابنة الفنان الراحل وشقيقها تامر عبدالغفور، يضم أعضاء مجلسها وهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

يذكر ان ريهام عبد الغفور كانت قد قد اعتذرت السبت عن تسلم تكريم والدها من مهرجان "ديرجيست"، وتسلمت الجائزة بدلا منها الممثلة حنان مطاوع.