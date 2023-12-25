اول ظهور لـ ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها أشرف عبد الغفور
ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور، لأول مرة بعد وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال وضع لافتة تحمل اسم والدها على القاعة الرئيسة للنادي النهري في نقابة المهن التمثيلية المصرية بمحافظة الجيزة، وذلك في أول ظهور لها منذ وفاته.
وظهرت ريهام في الصور وملامح الحزن العميق واضحة على وجهها وذلك في بعد ان ارسلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفدا من أجل وضع اللافتة مع ابنة الفنان الراحل وشقيقها تامر عبدالغفور، يضم أعضاء مجلسها وهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.
يذكر ان ريهام عبد الغفور كانت قد قد اعتذرت السبت عن تسلم تكريم والدها من مهرجان "ديرجيست"، وتسلمت الجائزة بدلا منها الممثلة حنان مطاوع.