سلاف فواخرجي تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة: أبحث عن طريق لأطمئن

وكتبت سلاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن شعورها بعدم الأمان والاطمئنان منذ رحيل والدتها.

ونشرت سلاف صورة لوالدتها على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت في تعليق عليها: "بعدد الدقائق في يومي أستجمع روحي في زجاجة عطرك التي تلازمني، وأستحضر روحك الساكنة فيّ، أغمض عيني فأسمع صوت ضحكتك، وأعصر مخيلتي لأرى تفاصيلك فأستعيد وجهك، برقته وقوته، وأكوّنه بدمع يُحسّ ولا يُرى."

وأضافت: "أعود في تلك اللحظة إلى طفولتي، وأرمي عليها متاعبي، وأشعر بالاطمئنان بوجودها".

وختمت سلاف قائلة: "أنا أبحث عن طريق لأطمئن، ولم أجده بعد، يا أمي حبيبتي."