بالفيديو – كوليت الحلاني زوجة عاصي الحلاني تغني في سهرة عيد الميلاد

وظهرت كوليت بفستان احمر انيق اثناء تأديتها اغنية "ليلة عيد"، الا انه كان لافتا اغلاقها خاصية التعليقات على الفيديو، كي لا تتعرض للاتقادات، حسب ما اشار البعض.
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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)
A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)
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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)
اثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور والمحبين عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل.
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تلقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري عددا كبيرا من التبريكات والتهاني لوالدتها ابنتها الاولى جويل من زوجها احمد هلال.