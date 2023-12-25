بالفيديو – كوليت الحلاني زوجة عاصي الحلاني تغني في سهرة عيد الميلاد

وظهرت كوليت بفستان احمر انيق اثناء تأديتها اغنية "ليلة عيد"، الا انه كان لافتا اغلاقها خاصية التعليقات على الفيديو، كي لا تتعرض للاتقادات، حسب ما اشار البعض.