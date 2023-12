نادين نسيب نجيم وولديها وخطيبها بفيديو عفوي عشية الميلاد

ووثقت نادين اجواء العيد بفيديو مع ولديها غنى فيه الثلاثة أغنية All I Want For Christmas Is You، وكان لافتا طرافة ابنها جيوفاني الذي قبل والدته بكل حنان في نهاية الفيديو.

كما انتشر فيديو آخر لنادين ظهرت فيه برفقة فتاة تحمل أرنبا صغيرا، فما كان من نادين الا ان عبرت عن اعجابها بالارنب الذي راحت تغني له بصوتها. كما ظهر ناريغ، خطيب نادين، وهو يقوم بتقبيل الارنب ثم المضي بطريقه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديوهات نادين متميين لها ولعائلتها عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مليئة بالحب والصحة.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)