ألين لحود تعلق على تصريح صفاء سلطان عن السيدة فيروز: غلطة الشاطر بألف

وفي الحلقة، استذكرت ألين أبرز الأمور التي كانت تقوم بها مع والدتها الراحلة الفنانة سلوى القطريب في عيد الميلاد، والتحضيرات للعيد والأجواء المميزة التي كانت تسيطر على العائلة التي تجتمع في هذه المناسبة وسط أجواء مليئة بالفرح والحب والسعادة.وفي الحلقة أيضا، علقت ألين على الازمة بين الفنانين اللبنانيين زياد برجي واليسا، كما تطرقت الى غناء كل من الفنانة كارول سماحة والفنانة اليسا لأغنيات والدتها الراحلة، الى جانب تعليقها لأول مرة على كلام صفاء سلطان عن السيدة فيروز.لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي: