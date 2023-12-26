مصطفى كامل عن أغنية روبي الجديدة: ليست اختصاصنا

وأوضح كامل في حديثه مع "فوشيا": النقابة ليس لها دور أو اختصاص في مناقشة كلمات أغنية روبي الجديدة، ولن نأخذ أي قرار ضدها، لأن الكلمات من اختصاص المصنفات الفنية، وهي التي منحتها الموافقة على تقديم تلك الكلمات.يذكر أن أغنية "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وأطلقتها روبي عبر قناتها بموقع يوتيوب، وكافة المنصات السمعية.