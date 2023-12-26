مصطفى كامل عن أغنية روبي الجديدة: ليست اختصاصنا
قال نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، إن نقابته لن تصدر أي قرار تجاه الفنانة روبي، بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة" التي رأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنها إيحاءات وكلمات غير لائقة.
وأوضح كامل في حديثه مع "فوشيا": النقابة ليس لها دور أو اختصاص في مناقشة كلمات أغنية روبي الجديدة، ولن نأخذ أي قرار ضدها، لأن الكلمات من اختصاص المصنفات الفنية، وهي التي منحتها الموافقة على تقديم تلك الكلمات.
يذكر أن أغنية "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وأطلقتها روبي عبر قناتها بموقع يوتيوب، وكافة المنصات السمعية.