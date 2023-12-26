ظهور لافت لـ زوج كارلا حداد بعد ثلاث سنوات من زواجهما ووسامته تلفت الانظار

وكان لافتا، الظهور النادر لـ وائل قسيس، زوج كارلا بعد ثلاث سنوات من زواجهما، اذ ظهر في احد الفيديوهات الى جانب "ليا" ابنة كارلا من مقدم البرامج اللبناني طوني ابو جودة، التي لفتت الانظار بجمالها.

يذكر ان كارلا كانت قد تزوجت من وائل قسيس قسيس في نهاية العام 2020 وذلك بعد 3 أشهر من طلاقها من طوني أبو جودةبعد زواج استمر 16 سنة، ورزقا خلاله بابنتهما "ليا".