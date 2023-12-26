كريستيانو ابن سيرين عبد النور يفاجئ الجميع بما فعله في عيد الميلاد
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه برفقة ابنها كريستيانو بينما كانا يرتلان ترتيلة "موراناتاه"، خلال احتفالهم في عيد الميلاد المجيد برفقة العائلة، ضمن أجواء مميزة مليئة بالفرح والحب.
ولفت كريستيانو الأنظار بذكائه وقدرته على حفظ الترتيلة كاملة، حيث رددها مع والدته بشكل محترف، بينما كان افراد عائلة سيرين يجتمعون ويدعمونه بشكل كبير.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على ذكاء كريستيانو وقدرته على حفظ الترتيلة، في حين لفت البعض الى الشبه بينه وبين والدته سيرين عبد النور، وتساءلوا عما اذا كان سيحترف الموسيقى والغناء والفن عندما يكبر، تيمنا بمسيرة والدته.