كريستيانو ابن سيرين عبد النور يفاجئ الجميع بما فعله في عيد الميلاد

موراناتاه تعا يسوع

ملـّي الدني بمجد السماء

بنور الروح جايّ يسوع

قرّب العيد بعرس السماء #ميلاد_مجيد #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/28s06279gn — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) December 25, 2023

ولفت كريستيانو الأنظار بذكائه وقدرته على حفظ الترتيلة كاملة، حيث رددها مع والدته بشكل محترف، بينما كان افراد عائلة سيرين يجتمعون ويدعمونه بشكل كبير.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على ذكاء كريستيانو وقدرته على حفظ الترتيلة، في حين لفت البعض الى الشبه بينه وبين والدته سيرين عبد النور، وتساءلوا عما اذا كان سيحترف الموسيقى والغناء والفن عندما يكبر، تيمنا بمسيرة والدته.