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ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني
ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني
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ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني

فن

2023-12-26 | 08:54
ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني
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Aljadeed
ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني

علقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن لاول مرة على حقيقة الاخبار المنتشرة حول خلافها مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

 

فخلال حلولها ضيفة على برنامج "هذا مكانك" مع الاعلامي السعودي هشام الهويش نفت ماغي بو غصن هذه الأخبار نفياً قاطعاً، اذ توجه اليها الهويش بسؤال جاء فيه: "خلافك مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟".

 لترد ماغي: "ولا مرة صار في خلاف بيني وبين نادين، أنا ونادين صحبي وأصدقاء، ومن يومين كنا عم نتعشى سوا، ومبسوطين وديما على تواصل وبحبها والله يوفقها، شو بيهمني شو بيقولوا، المهم نحنا شو حاسين".

من جهتها، أعادت نادين مشاركة الجمهور مفطع الفيديو من الحلقة، وكتبت: "حبيبي ماغي، انشالله منضل دايماً أصدقاء وزميلات، لما يكون في ثقة بالنفس بيكون في سلام وحب".

Habibi maguy , nshallah we stay always friends and colleagues… when there is self confidence there is peace and love 💕 @MaguyBouGhosn https://t.co/X7LmsRuvpV

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