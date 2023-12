ماغي بو غصن تتحدث لاول مرة عن خلافها مع نادين نسيب نجيم: شو بيهمني

فخلال حلولها ضيفة على برنامج "هذا مكانك" مع الاعلامي السعودي هشام الهويش نفت ماغي بو غصن هذه الأخبار نفياً قاطعاً، اذ توجه اليها الهويش بسؤال جاء فيه: "خلافك مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟".

لترد ماغي: "ولا مرة صار في خلاف بيني وبين نادين، أنا ونادين صحبي وأصدقاء، ومن يومين كنا عم نتعشى سوا، ومبسوطين وديما على تواصل وبحبها والله يوفقها، شو بيهمني شو بيقولوا، المهم نحنا شو حاسين".

من جهتها، أعادت نادين مشاركة الجمهور مفطع الفيديو من الحلقة، وكتبت: "حبيبي ماغي، انشالله منضل دايماً أصدقاء وزميلات، لما يكون في ثقة بالنفس بيكون في سلام وحب".

