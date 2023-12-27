معتصم النهار و لين برنجكجي يحتفلان بعيد مبلاد ابنتهما ساندرا: اغلى ما املك

وارفق معتصم الصورة بتعليق عبر من خلاله عن حبه لـ ساندا اذ كتب: "ابنتي ساندرا، عيد ميلاد سعيد لأغلى ما أملك في العالم! أنتِ سر السعادة في حياتنا."
وتابع: "أتمنى لكِ سنة جديدة مليئة بالحب والنجاح، أنتِ الوردة الجميلة في حديقة حياتنا، ودمتِ محاطة بالفرح والسعادة دائمًا. نحبك كثيرًا."
من جهتها، شاركت لين برنجكجي الصورة عبر "الستوري" مع وضع إيموجي قلب، معبرةً عن سعادتها بهذه المناسبة الخاصة.
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A post shared by Motasem (@moatasemalnahar)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الفنانة العراقية أصيل هميم في العاصمة بغداد، برفقة الأهل والمقرَّبين من العائلة.
شاركت مايا قنوع، ابنة الممثل السوري الراحل محمد قنوع، مقطع فيديو مؤثر استذكرت من خلاله والدها الذي توفي منذ اشهر.
اثارت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما خانتها دموعها وبكت مباشرة على الهواء متحدثة عن حقيقة طلاقها بعد الاشاعات التي تحدثت عن زواج زوجها المنتج جمال من سنان من الممثلة نور الغندور.