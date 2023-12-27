معتصم النهار و لين برنجكجي يحتفلان بعيد مبلاد ابنتهما ساندرا: اغلى ما املك

وارفق معتصم الصورة بتعليق عبر من خلاله عن حبه لـ ساندا اذ كتب: "ابنتي ساندرا، عيد ميلاد سعيد لأغلى ما أملك في العالم! أنتِ سر السعادة في حياتنا."

وتابع: "أتمنى لكِ سنة جديدة مليئة بالحب والنجاح، أنتِ الوردة الجميلة في حديقة حياتنا، ودمتِ محاطة بالفرح والسعادة دائمًا. نحبك كثيرًا."

من جهتها، شاركت لين برنجكجي الصورة عبر "الستوري" مع وضع إيموجي قلب، معبرةً عن سعادتها بهذه المناسبة الخاصة.

View this post on Instagram

A post shared by Motasem (@moatasemalnahar)



