انتحار ممثل شهير بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

وبحسب المعلومات الواردة، عُثر على كيون فاقدا للوعي في سيارته المركونة بإحدى حدائق مدينة سيول في كوريا الجنوبية، وإلى جانبه قالب من الفحم، ما يشير إلى احتمال تسممه بأول أكسيد الكربون.

وبحسب أحد شهود العيان، لم ينقل كيون إلى المستشفى؛ لأنه كان قد توفي في مكان الحادث. ويُشار إلى أن عائلة كيون أبلغت عن مغادرته المنزل، بعد أن ترك خلفه رسالة تلمح إلى رغبته بالانتحار.

يذكر ان كيون كان قد خضع للاستجواب ثلاث مرات بعد الاشتباه في استخدامه للماريجوانا وغيرها من المواد غير القانونية، إذ استغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة.

ووفق موقع "بيج 6"، أفيد أن كيون تعاطى المخدرات عدة مرات هذا العام، آخرها يوم السبت الماضي في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في سيول، وقد ادعى أن المرأة خدعته لتعاطي المخدرات ولم يكن لديه أي فكرة عما تناوله.

ويبدو أن كيون تملَّكه الخوف من عقوبة الحبس، ففي حال جرى تأكيد انتهاكه قوانين المخدرات في كوريا الجنوبية، سيؤدي ذلك إلى سجنه 6 أشهر، أو لمدة تصل لـ14 عامًا في حال كان متهما بحيازة المخدرات أو الاتجار بها.