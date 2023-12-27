ماغي بوغصن تعلق على اخبار طلاقها من زوجها جمال سنان وتبكي: مش كل الزواجات بتكمل

وفي التفاصيل، وخلال حلولها ضيفة على برنامج "هذا مكانك" مع الاعلامي السعودي هشام الهويش، ردت ماغي بطريقتها الخاصة على تلك الشائعات بعد سؤال المذيع عنها، وبدت بو غصن متأثّرة جدّاً خلال ردّها اذ قالت: "أنا بدي اعترف بشي، أوقات الحياة مش دائماً بتكمل متل ما نحنا مخططين".

وأضافت: "فيه أوقات إشاعات بتطلع غلط، وفيه إشاعات ما بتطلع إشاعات وبتكون صح، مش كل الزواجات بتكمل، أنا حابي قول عن جدّ بكلّ وضوح إنو هيدي إشاعة".

الا انه وفي نهاية ردها، اوضحت ماغي ان الاخبار المنتشرة غبر صحيحة وانها مجرد اشاعات، واتّضح أنّها حاولت بعفويتها المعتادة ان تخدع مقدّم البرامج، وكان ردّها عليه عبارة عن "مقلب".