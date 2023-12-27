ابنة الراحل محمد قنوع تستذكره بفيديو حزين: لم أنجُ من موتك

وتضمن الفيديو لقطات متفرقة لوالدها، بالإضافة إلى ملخص للأحداث التي حصلت معها هذا العام، والتي تضمنت تخرجها من الجامعة وبعض الإنجازات العملية.

وعلقت على الفيديو بكلمات مبكية عبرت خلالها عن عدم تمكنها من تجاوز صدمة رحيله المفاجئة ولكنها تحاول التقدم رغم الالم.

وكتبت مايا: "الحياة بدونك بلا ألوان ولا يمكن تحملها. وعام 2023 مليئ بالحزن والألم.. ولم أنجُ من موتك.. لأنه ليس شيئا سأنجو منه أبداً."

وتابعت: "سيكون لديك قلبي دائماً. وأعدك أنني سأواصل محاولة النجاح.. والوصول إلى يوم مماتي.. لأنك تستحق ذلك..كما قلت لي دائماً إني فرحة حياتك.. وسأظل دائماً الفتاة الصغيرة التي أحببتها وربيتها."

وختمت مايا: "أنا أحبك وأقدس كل لحظة قضيتها معك.. ولن أنسى أنك بجانبي وما زلت حياً."