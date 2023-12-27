شاهدوا اللقطات الأولى من خطوبة أصيل همام.. هكذا بدت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الفنانة العراقية أصيل هميم في العاصمة بغداد، برفقة الأهل والمقرَّبين من العائلة.

وفي التفاصيل، نشر الموسيقار العراقي كريم هميم والد الفنانة أصيل، صورة لابنته بعد خطبتها عبر حسابه على موقع "فسبوك" برفقة أسرته، وعلَّق عليها، قائلاً: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر.

وتلقَّى كريم هميم وابنته أصيل رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير والأصدقاء والجمهور، آملين للمغنية العراقية حياة مليئة بالحب والاستقرار.