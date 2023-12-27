فنانة شهيرة تكشف عن تعرضها لـ حادث سير: دعواتكم

وفي التفاصيل، قالت بدرية: " اللهم لك الحمد والشكر الصور دي قبلها حادثة اتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرسر واسيب شغلي اللي كان مقوّيني. الدعم اللي شفته من كل الزملا حواليا. الحمدلله خلصت شغلي ودلوقتي جه وقت العلاج دعواتكم”.
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A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial)
A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial)
يبدو ان الفنان اللبناني وائل كفوري عاد الى حبيبته السابقة شانا عبود بعد اشهر من انفصالهما بشكل رسمي.
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