بالفيديو- نجم الأمريكي يتضامن مع غزة في نهاية حفله

وفي التفاصيل، وقف ماكليمور على خشبة المسرح ممسكًا بورقة كتب فيها قصيدة تضمنت رسالة تدعو للسلام والمساواة، لافتًا إلى أنه لا يودُّ من خلالها الإساءة لأي من الأطراف، بل لاستثارة الإنسانية والمحبة في قلوب الجميع.

وقال وسط تصفيق الجماهير وهتافهم: حينما أقول فلسطين حرة، لا تعني أنني ضد الآخرين، بل تعني أننا لا بد أن نحمي الجميع، تعني المساواة للجميع، والاحترام والسلام والحب، تعني الحق في العيش بغض النظر من أي مقاطعة تتواجد".