علاقة وائل كفوري و شانا عبود الى الواجهة مجددا ومعلومات مسربة عن مفاجأة يحضرها ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، نشر موقع "الفن" الاخباري، معلومات تفيد أن "وائل كفوري سوف يصطحب معه حبيبته الجديدة شانا عبود إلى سهرة عيد رأس السنة، التي سيحييها في فندق فينيسيا".
وقال الموقع ان وائل "حجز لـ شانا طاولة خاصة لها مع بعض الأصدقاء."
عبّر الفنان الأمريكي ماكليمور في ختام حفله الغنائي عن تضامنه مع أهالي قطاع غزة بسب الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي.
تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لحادث سير خلال الفترة الماضية. وكشفت بدرية الخبر من خلال صور شاركتها مع الجمهور.
هاجمت الفنانة ومقدّمة البرامج سارة نخلة الفنانة المصرية روبي بعد أزمة أغنيتها الأخيرة "٣ ساعات متواصلة"، والتي تصدّرت التريند خلال الساعات الماضية.