علاقة وائل كفوري و شانا عبود الى الواجهة مجددا ومعلومات مسربة عن مفاجأة يحضرها ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، نشر موقع "الفن" الاخباري، معلومات تفيد أن "وائل كفوري سوف يصطحب معه حبيبته الجديدة شانا عبود إلى سهرة عيد رأس السنة، التي سيحييها في فندق فينيسيا".

وقال الموقع ان وائل "حجز لـ شانا طاولة خاصة لها مع بعض الأصدقاء."