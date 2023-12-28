بالفيديو- سارة الودعاني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الفخمة

وفي التفاصيل، استعرضت سارة ديكورات الحفل الفاخر و"قلعة سكرة" كما أسمتها في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها في "إنستغرام"، فظهرت قلعة وردية ضخمة مُزيَّنة بشريط أرجواني وحائط مُزيَّن بالورود وضع أمامه كرسي صغير وستاند لقالب حلوى مغلف بالكريمة البيضاء.

كما تضمن الحفل عربة استوحي تصميمها من عربة ساندريلا، مُزيَّنة بأصناف متنوعة من الحلويات والكعك، وفقاعة كبيرة مليئة بالبالونات الوردية والبيضاء، ومكانا مخصصا للعب الأطفال، بالإضافة إلى فقرات استعراضية لسيدات قدمن رقص الباليه.