كيم كارداشيان تثير الجدل في أحدث صور لها.. ظهرت بإصبع إضافي

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجدل في أحدث ظهور لها، ووقعت بأخطاء كارثية حينما يتعلق الأمر بتعديل صورها باستخدام برنامج "الفوتوشوب".

وفي التفاصيل، شاركت كيم متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بعائلتها من احتفالات عيد الميلاد؛ إذ شوهدت برفقة أطفالها الأربعة (نورث، شيكاغو، سانت، وسالم) أمام أشجار العيد البيضاء في منزلها.

وفي إحدى الصور، ظهرت كيم مع ابنتها نورث، التي ارتدت سترة من "بالمان" سبق أن ارتداها والدها، كانييه ويست، في حفل Met Gala لعام 2016، بإبهام ثانٍ في يدها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وكان من بين التعليقات التي رصدت، "لماذا لديك إبهامان في الصورة الرابعة؟"، "إن الذكاء الاصطناعي يصرخ من كمية الفشل"، و"نعلم أن كيم من أكثر معدلي الصور احترافية".