جوانا كركي تدخل القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق الأجواء الحماسية المميزة التي طغت على حفل الزفاف، اذ لفتت العروس الأنظار بجمالها وفخامة فستانها واطلالتها الرائعة التي باتت حديث الجمهور.هذا وقد احيا حفل الزفاف عدد من الفنانين كان ابرزهم الفنان اللبناني ناجي الاسطا وبرهان الشاعر ووديع الشيخ وغيرهم، حيث احتفلوا بزواج جوانا كركي على طريقتهم وسط أجواء اكثر من رائعة.