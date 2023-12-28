ابنة محمد قنوع تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة مع نهاية العام

وفي التفاصيل، نشرت مايا على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظات متفرقة لوالدها، وملخصاً للأحداث التي حصلت معها هذا العام، ابرزها تخرجها من الجامعة بالإضافة الى بعض إنجازاتها العملية.وقد أرفقت مايا مقطع الفيديو بتعليق تحدثت فيه عن ألمها الكبير الذي خلفه رحيل والدها، وأكدت أنها لم تستطع التعافي وتجاوز وفاته حتى اللحظة، اذ قالت إنها تعرف تماماً أنها غير قادرة على التعافي من صدمة رحيله، إلا أنها تحاول جاهدة تظاهر ذلك، كما تحاول التقدم للأمام وإنجاز بعض الخطوات.واردفت: "على الرغم من أنني بطريقة ما لا أستطيع ولن أعالج ما حصل، إلا أنني ما زلت أحاول التحرك والشفاء من شيء لن أشفى منه أبداً"، مضيفة: "كان هذا العام مليئاً بالألم والحزن، لكنني تمكنت من إيجاد بعض الأشخاص الطيبين في حياتي الذين ساعدوني في أن أكون سيدة شابة ناجحة ومستقلة كما حلمت دائماً"، وأشارت إلى أنها لا يمكنها النجاح دون وجوده.