أول ظهور لخطيب أصيل هميم الوسيم وفارق السن بينهما حديث الجمهور

وفي التفاصيل، نشرت أصيل صورة لها من حفل خطوبتها تجمعها مع خطيبها في أول ظهور، الذي أقامته يوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، والذي حضره الأهل والأصدقاء.
وشاركت أصيل الصورة مع الجمهورعلى حسابها عبر انستغرام الذي بدا في الصورة يحتضنها، وأرفتها بالتعليق التالي: "باركولي"
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة مهنئين أصيل بخطوبتها، ومتمنين لها السعادة والراحة مع خطيبها.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وعلقوا على فارق السن بين الفنانة العراقية أصيل هميم وخطيبها، وتعرضت للانتقادات بسبب خطوبتها من شاب أصغر منها بـ 10 سنوات.
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A post shared by بيج عراقيين في تركيا 🇮🇶🇹🇷 (@iq.turkey)
A post shared by بيج عراقيين في تركيا 🇮🇶🇹🇷 (@iq.turkey)
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تمت مشاركة منشور بواسطة اصيل هميم - Aseel Hameem (@aseelhameem)
تمت مشاركة منشور بواسطة اصيل هميم - Aseel Hameem (@aseelhameem)
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