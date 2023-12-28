صورة تجمع أمل عرفة ومنى واصف من كواليس مسلسل

وفي التفاصيل، ظهرت أمل في الصورة التي شاركتها على حسابها عبر "إنستغرام" من دون أي مستحضرات تجميل، فيما وقفت إلى جانب منى واصف، التي أطلَّت مرتديةً حجاباً رمادياً.
وكشفت أمل أن اسم الشخصية التي تؤديها في العمل هو "حياة"، إذ أرفقت المنشور بهاشتاغ "حياة"، وأضافت: لوحتي الجديدة التي أرسمها بكل شغف وحب.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Amal Arafa (@amal_arafa)
تمت مشاركة منشور بواسطة Amal Arafa (@amal_arafa)
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