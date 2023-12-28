انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقلق الجمهور على صحتها

وقد اشارت انجيلا في تعليق على الصورة التي ظهرت فيها برفقة طبيب التجميل، الى انها قصدته بهدف حقن وجهها بالفيلر، كي يستعيد بريقه خصوصا أنها خسرت الكثير من الوزن في الفترة الماضية، الامر الذي ظهر جليا على وجهها.الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ انجيلا بشارة، واثنوا على جمالها اذ قال البعض إنها بدت في غاية الجمال رغم خسارتها الوزن، ليتمنوا لها الصحة الدائمة.