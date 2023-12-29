نادين الراسي بتصرف صادم في الشارع.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، ظهرت نادين في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة، وهي تشتم صديقها الذي كان متواجدا في سيارته، ورمت عليه المياه من قنينة كانت بحوزتها، لتقوم بعد ذلك بركل السيارة بقدمها والصريخ على صديقها.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تداولوه بشكل مكثف وراحوا يتساءلون عن سبب قيام نادين الراسي بمثل هذه الحركات، وما اذا كانت قد عادت للادمان وشرب الكحول، حيث نشرت احدى الصفحات على انستغرام الفيديو وعلقت عليه بالقول: "هل عادت نادين لادمانها على الكحول".اللافت ان نادين الراسي خرجت عن صمتها وردت على سؤال الصفحة، حيث كتبت في تعليق: "صراحة ولا مرّة كنت مدمنة، وبِشرَب بالمناسبات أكيد.. المُهِمّ مِش مُهِم وبالتوفيق".