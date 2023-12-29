اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور

نشرت الفنانة لطيفة التونسية على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدتها في المستشفى، بينما كانت تمسك بيدها.
شكلت حادثة تعطل التلفريك في جونية امس، مادة دسمة لدى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل كبير وراحوا يرمون اللوم على المعنيين والمسؤولين اللبنانيين الذين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.
حل الفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، لأول مرة على شاشة التلفاز في برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدّثا عن قصة تعارفهما.