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اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور
اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور
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اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور

فن

2023-12-29 | 06:51
اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور
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Aljadeed
اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زفاف الممثل السوري همام نجل الفنان السوري أيمن رضا على الشابة السورية تسنيم.

وفي التفاصيل، همام رضا مقاطع فيديو من زفافه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أيمن، يوثق لحظة توقيف أيمن رضا لعرس ابنه همام بطريقة عفوية ويوجه له كلمة أمام الحضور.
 

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