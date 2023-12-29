اللقطات الأولى من زفاف نجل أيمن رضا همام ووالده فاجأه أمام الحضور

شكلت حادثة تعطل التلفريك في جونية امس، مادة دسمة لدى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل كبير وراحوا يرمون اللوم على المعنيين والمسؤولين اللبنانيين الذين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.

