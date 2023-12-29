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اليسا تكشف لأول مرة سبب اصابتها بالسرطان: علاقة حب سامة
اليسا تكشف لأول مرة سبب اصابتها بالسرطان: علاقة حب سامة
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اليسا تكشف لأول مرة سبب اصابتها بالسرطان: علاقة حب سامة

فن

2023-12-29 | 07:16
اليسا تكشف لأول مرة سبب اصابتها بالسرطان: علاقة حب سامة
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اليسا تكشف لأول مرة سبب اصابتها بالسرطان: علاقة حب سامة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية اليسا في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الوثائقي الخاص بها بعنوان Its ok، والذي تحدثت فيه عن معاناتها في مسيرتها الفنية.

وفي التفاصيل، روت اليسا في الوثائقي معاناتها من التنمر الذي تعرضت له من الجمهور بسبب شكل فمها، وكيف تعاملت مع الموضوع وبعض الأمور الأخرى التي تعرضت لها خلال تصوير فيديو كليباتها وغير ذلك.
وظهرت اليسا في بداية الفيديو في كواليس تصوير احدى كليباتها، اذ قالت: "في ناس كتير بيقولوا اليسا شايفة حالها ولئيمة وما بتتحاكا وما منطيقها"، وتابعت اليسا كلامها بالقول: "لما الانسان يعرفني على حقيقتي بيعرف انو انا مني هيك، في كتير قصص عشتها والعالم ما عرفت اني عم عيشها، وحببيت قولن اليوم".
وتحدثت اليسا عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، اذ قالت: "بعض المرض صاروا الناس يقولولي بتحسي حالك ناقصة؟"، مضيفة: "هربت من كل شي اسمو مرض وصرت اخد مضادات للاكتئاب، وقصدت طبيب نفسي وصار عندي ادمان ما بقا فيني قوم من التخت".
وتابعت اليسا كلامها بالقول: "السرطان طلع بسبب علاقة حب سامة، وأول حبة هورمون اخدتها انقطع الطمث لديّ"، مضيفة: "تحديث ظلم المجتمع، العنصرية والذكورية، وأول مرة العالم بتشوفني هيك، في جرأة بكل شي".
وختمت اليسا الإعلان الترويجي بالقول: "في ناس كل البوم بنجح فيه بيراهنوا انو ما رح يكون في البوم جديد"، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو لتنهال التعليقات المشيدة باليسا والداعمة لها.
 

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