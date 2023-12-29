فنانة شهيرة تتعرض للنصب في إسطنبول.. هذا ما حصل

وفي التفاصيل، نشرت منة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة الشخص الذي نصب عليها بمبلغ قدره 2400 دولار، مبينة أنه يمتلك شركة "جرين جروب" لتأجير سيارات في إسطنبول، وهو من الجنسية العراقية، ويُدعى عبود.

وأوضحت منة في مقطع فيديو، تفاصيل الحادثة التي حصلت معها، مشيرة إلى أنها تعاملت مع "عبود" العام الفائت، ولاقت حينها معاملة جيدة منه، فعادت وتعاونت معه مجدداً من أجل استئجار سيارة وسائق خاص لوالدتها، لافتةً إلى أنه طلب منها الدفع مقدماً لـ18 يوماً.