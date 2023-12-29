فنانة شهيرة تتعرض للنصب في إسطنبول.. هذا ما حصل

وفي التفاصيل، نشرت منة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة الشخص الذي نصب عليها بمبلغ قدره 2400 دولار، مبينة أنه يمتلك شركة "جرين جروب" لتأجير سيارات في إسطنبول، وهو من الجنسية العراقية، ويُدعى عبود.
وأوضحت منة في مقطع فيديو، تفاصيل الحادثة التي حصلت معها، مشيرة إلى أنها تعاملت مع "عبود" العام الفائت، ولاقت حينها معاملة جيدة منه، فعادت وتعاونت معه مجدداً من أجل استئجار سيارة وسائق خاص لوالدتها، لافتةً إلى أنه طلب منها الدفع مقدماً لـ18 يوماً.
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A post shared by Menna Fadali 🤍 (@manoushafadali)
A post shared by Menna Fadali 🤍 (@manoushafadali)
نشرت الفنانة لطيفة التونسية على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدتها في المستشفى، بينما كانت تمسك بيدها.
شكلت حادثة تعطل التلفريك في جونية امس، مادة دسمة لدى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل كبير وراحوا يرمون اللوم على المعنيين والمسؤولين اللبنانيين الذين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.
حل الفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، لأول مرة على شاشة التلفاز في برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدّثا عن قصة تعارفهما.