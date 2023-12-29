روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا

وفي التفصيل، نشرت "روجينا" على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" مجموعة صور تجمعها بزوجها وابنتيهما مايا ومريم، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق لزوجها، ووصفته بـ"أبو البنات".
وكتبت الفنانة المصرية: كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا، ربنا يحفظك ويخليك لنا ويسعد قلبك، كل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري يا أبو البنات.
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A post shared by Rogena - روجينا (@rogenaofficial)
A post shared by Rogena - روجينا (@rogenaofficial)
نشرت الفنانة لطيفة التونسية على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدتها في المستشفى، بينما كانت تمسك بيدها.
شكلت حادثة تعطل التلفريك في جونية امس، مادة دسمة لدى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل كبير وراحوا يرمون اللوم على المعنيين والمسؤولين اللبنانيين الذين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.
حل الفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، لأول مرة على شاشة التلفاز في برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدّثا عن قصة تعارفهما.