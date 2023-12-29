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روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا
روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا
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روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا

فن

2023-12-29 | 08:25
روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا
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Aljadeed
روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا

احتفلت الفنانة المصرية روجينا، بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي​الـ63، الذي يصادف اليوم الجمعة.

وفي التفصيل، نشرت "روجينا" على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" مجموعة صور تجمعها بزوجها وابنتيهما مايا ومريم، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق لزوجها، ووصفته بـ"أبو البنات".

وكتبت الفنانة المصرية: كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا، ربنا يحفظك ويخليك لنا ويسعد قلبك، كل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري يا أبو البنات.

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