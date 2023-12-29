سيرين عبد النور تعلق على حادثة التلفريك وتهاجم وزير السياحة

شكلت حادثة تعطل التلفريك في جونية امس، مادة دسمة لدى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل كبير وراحوا يرمون اللوم على المعنيين والمسؤولين اللبنانيين الذين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.



وكان للفنانين ايضًا رأيا في هذا الموضوع، اذ علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على هذا الموضوع في سلسلة تغريدات على حسابها عبر منصة "اكس"، اذ اعادت نشر تغريدة عن تصريح وزير السياحة اللبناني وليد نصار قال فيها: "أطلب من الاعلام التخفيف من الامور السلبية والتشديد على الايجابية منها من أجل السياحة".

من جهتها، ردت سيرين على كلام وزير السياحة بالقول: "معو حق بس كمان كرمال السياحة منطلب من الوزير يهتم بالصيانة، بالتلفريك بيعلقوا وبالطرقات بيغرقوا"، الامر الذي استدعى ردا من احد متابعي سيرين، الذي قال: "الصيانة والاشراف على كل شؤون التلفريك مش من صلاحيات وزير السياحة، هي لشركة خاصة متعاقدة مع مديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الطاقة".

