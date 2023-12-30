بالفيديو- أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب في دبي بعد طلاقها من حسام حبيب

وفي التفاصيل، لفتت شيرين الأنظار في مقطع الفيديو، حيث بدت أكثر رشاقة وإشراقاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مؤكدين أنها استطاعت أن تستعيد حيويتها من جديد.
وعبرت مصممة الأزياء العراقية عن حبها الشديد لشيرين عبد الوهاب، إذ ظهرت في الفيديو وهي تحتضنها، قائلة: "ملكة الإحساس في العالم كله، أموت عليها وأحبها.
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
لفتت حفيدة مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب الأنظار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بملامحها الشقراء الجذابة، حيث نشر إيلي صعب جونيور مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته السيدة الحسناء كريستينا مراد، وصوراً مع ابنتهما الجميلة صوفيا.
يبدو ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة، بعد ايام من طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب، حسب ما اعلن صحفي مصري.
تحل بطلة مسلسل الخائن الفنانة مرام علي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامي علي ياسين قبل يوم من استقبال سنة ٢٠٢٤.