بالفيديو- أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب في دبي بعد طلاقها من حسام حبيب

وفي التفاصيل، لفتت شيرين الأنظار في مقطع الفيديو، حيث بدت أكثر رشاقة وإشراقاً بعدما خسرت الكثير من وزنها، عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مؤكدين أنها استطاعت أن تستعيد حيويتها من جديد.

وعبرت مصممة الأزياء العراقية عن حبها الشديد لشيرين عبد الوهاب، إذ ظهرت في الفيديو وهي تحتضنها، قائلة: "ملكة الإحساس في العالم كله، أموت عليها وأحبها.