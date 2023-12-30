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نجمة باب الحارة سحر فوزي تثير الجدل بكلامها: الفنان مضروب بحجر كبير
نجمة باب الحارة سحر فوزي تثير الجدل بكلامها: الفنان مضروب بحجر كبير
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نجمة باب الحارة سحر فوزي تثير الجدل بكلامها: الفنان مضروب بحجر كبير

فن

2023-12-30 | 03:52
نجمة باب الحارة سحر فوزي تثير الجدل بكلامها: الفنان مضروب بحجر كبير
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Aljadeed
نجمة باب الحارة سحر فوزي تثير الجدل بكلامها: الفنان مضروب بحجر كبير

أثارت الفنانة السورية سحر فوزي الجدل حول كلامها عن الوضع المادي للفنان وإمكانية صناعة الثروة من خلال الفن، وقالت إن الفنان مضروب بحجر كبير، وهناك قلة قليلة داخل هذا الوسط أوضاعهم المادية جيدة.

وفي التفاصيل، قالت سحر فوزي إن الظروف والمعطيات في العمل الفني اختلفت ما بين الماضي والحاضر، كما اختلفت آلية تفكير الجيل الجديد عن ما سبقه.

 وأكدت الفنانة السوربة في حديث لـ "فوشيا"، أنها حافظت خلال مشوارها المهني على بعض صفاتها الشخصية وأهمها "طيبة القلب"، مثلما أكّدت أنها متسامحة جداً، وأن قلبها لا يعرف الحقد، وتكره الكذب.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من ممارسة مهنة أخرى غير الفن، رغم محاولاتها الكثيرة التي باءت جميعها بالفشل، مؤكدة أن ذلك لا يزعجها؛ لأن الفن والتمثيل بالنسبة لها شغف وستسمر بهما حتى النهاية.

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