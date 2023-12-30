شاهدوا طرافة حفيدة ايلي صعب بملامحها الشقراء الجذابة والجمهور يتفاعل

وانهالت التعليقات من الجمهور على المنشور، واعتبر البعض أنها تشبه جدتها والبعض الآخر اعتبر انها تشبه والدتها، مع الإشارة أن جدة صوفيا ووالدتها تتشابهان أيضاً، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " بنتكم تجننن الله يحفظها ويسعدكم"، والبعض الآخر أِشاد بجمالها وقال: "جمالها صعب مشاءلله".