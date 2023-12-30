شاهدوا طرافة حفيدة ايلي صعب بملامحها الشقراء الجذابة والجمهور يتفاعل

وانهالت التعليقات من الجمهور على المنشور، واعتبر البعض أنها تشبه جدتها والبعض الآخر اعتبر انها تشبه والدتها، مع الإشارة أن جدة صوفيا ووالدتها تتشابهان أيضاً، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " بنتكم تجننن الله يحفظها ويسعدكم"، والبعض الآخر أِشاد بجمالها وقال: "جمالها صعب مشاءلله".
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A post shared by Elie Saab Jr. (@eliesjr)
A post shared by Elie Saab Jr. (@eliesjr)
تحدثت النجمة السورية وبطلة مسلسل الخائن مرام علي خلال حلولها ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد، عن تعرضها للتحرش اكثر من مرةفي مراحل عمرية متعدة من حياتها.
حلت النجمة السورية وبطلة مسلسل الخائن مرام علي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.