اول تعليق لـ ماريتا الحلاني على خبر حملها بطفلها الاول وهل يحاول زوجها ابعادها عن الفن؟

في هذا السياق، نفت ماريتا لـ"فوشيا"، هذه الاخبار جملة وتفصيلا، مشيرة الى انه رغم أن حلم الأمومة يراودها كثيرا هذه الفترة، وتمنت إنجاب طفل يشبه زوجها الذي تعيش معه أجمل قصة حب، وعلقت: "الله كريم هو قادر على كل شيء".

من جهة اخرى، استغربت ماريتا الاخبار المداولة عن محاولات زوجها كميل إبعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أنه من أوائل الأشخاص الداعمين لمسيرتها الفنية.

وكانت قد اثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور والمحبين عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل.