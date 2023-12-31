ادم يفاجئ مروان خوري على المسرح خلال حفلهما في بيروت

وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وثقت الأجواء المميزة التي طغت والتفاعل الكبير من قبل الحضور الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ مروان خوري وسعادتهم في وداع العام الحالي برفقته.الحفل جمع الفنان مروان خوري مع الفنان اللبناني ادم، حيث فاجأ الأخير الفنان مروان خوري على المسرح وقدما سويا اغنية "حدا عارف" لـ آدم، وهي من كلمات والحان مروان خوري، فأشعلا الأجواء وزادا من الحماس في الصالة، حيث علت الأصوات وتصفيق الحضور بحرارة كبيرة.الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يتشارك فيها مروان خوري وادم الغناء على المسرح خلال حفلاتهما، اذ اجتمعا في وقت سابق بحفل غنائي وقدما الاغنية عينها باحساس مرهف، لاقى تفاعلا كبيرا بين الجمهور.