اصغر معجب لـ كاظم الساهر يقتـ ـحم حفله في ابوظبي

احيا الفنان العراقي كاظم الساهر أمس، أمسية "ليالي الوثبة" الفنية في ابوظبي بالامارات العربية المتحدة، ضمن مهرجان "الشيخ زايد 2023"، حيث التقى جمهوره الذي حضر من مختلف المناطق لمشاركته اجمل الأوقات والاستمتاع بصوته واحساسه المرهف.



وقدم كاظم الساهر باقة من اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، اذ راح يردد اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب، معبرا عن سعادته بإمضاء وقتا مميزا مع هذا الفنان الراقي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، حيث عبّر كاظم الساهر عن سعادته بلقاء جمهوره في أبو ظبي وبإحيائه الحفل الثاني من أمسيات "ليالي الوثبة" ضمن فعاليات وأنشطة "مهرجان الشيخ زايد" الثقافية والحضارية والترفيهية.

اما اللافت في الحفل هو قيام أحد الأطفال من محبي ومعجبي كاظم الساهر، باقتحام المسرح بعدما تمكن من تجاوز الحرس وقفز على المنصة، فطلب الفنان العراقي من رجال الامن ترك الطفل وشأنه، فوصل الطفل الى كاظم وابرز صورة الاخير على القميص الذي كان يرتديه، ليلتقط بعدها صورة تذكارية مع القيصر وسط صيحات الجمهور.

