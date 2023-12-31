رحمة رياض تعلن حملها: فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا

Adding a new chapter to our story!

فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا!🤰🏻📖👣



تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام♥️🤲🏼#رحمة_رياض | #الكسندر_علوم pic.twitter.com/ivz0JKuMbN — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) December 31, 2023

وفي التفاصيل، نشرت رحمة صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الكسندر علوم، حيث استعرضت حملها، اذ ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا.. تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين هنأوها وعبروا عن سعادتهم بهذا الخبر، متمنيين لها ولابنها السلامة.